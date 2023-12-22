RT в Telegram
Подпишись

Навка заявила, что в браке с Песковым не обходится без обид

Короткая ссылка
Российская фигуристка Татьяна Навка рассказала о браке с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым.
Навка заявила, что в браке с Песковым не обходится без обид
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Бывает, что кто-то кого-то ненароком, не желая того, обидит. Или даже он не хотел обидеть, а я обиделась, такое тоже может быть. Мне очень повезло с характером, я быстро отхожу. Утром просыпаюсь с чистым листом и считаю, что даже время на все эти обиды и недопонимание тратить не нужно», — приводит слова Навки РИА Новости.

Фигуристка рассказала, как мирится с мужем.

«Никак, просто подхожу, говорю: а чего было-то? Или «А что случилось? Я что-то не так сказала? Ну прости меня, пожалуйста, дурная я». Вот поэтому я и говорю, что, если есть любовь, всё будет хорошо», — сказала она.

Навка и Песков женаты с августа 2015 года.

Ранее Навка заявила, что украинские спецслужбы запугивали её родственников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить