Навка заявила, что в браке с Песковым не обходится без обид

Российская фигуристка Татьяна Навка рассказала о браке с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым.

«Бывает, что кто-то кого-то ненароком, не желая того, обидит. Или даже он не хотел обидеть, а я обиделась, такое тоже может быть. Мне очень повезло с характером, я быстро отхожу. Утром просыпаюсь с чистым листом и считаю, что даже время на все эти обиды и недопонимание тратить не нужно», — приводит слова Навки РИА Новости.

Фигуристка рассказала, как мирится с мужем.

«Никак, просто подхожу, говорю: а чего было-то? Или «А что случилось? Я что-то не так сказала? Ну прости меня, пожалуйста, дурная я». Вот поэтому я и говорю, что, если есть любовь, всё будет хорошо», — сказала она.

Навка и Песков женаты с августа 2015 года.

Ранее Навка заявила, что украинские спецслужбы запугивали её родственников.