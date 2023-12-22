Президент «Милана» — о Суперлиге: ещё слишком рано высказывать мнения

Президент «Милана» Паоло Скарони высказался о перспективах участия в европейской Суперлиге.

«Мы начали процесс обсуждения со всеми организациями, начиная с нашей лиги: сегодня у нас было заседание совета директоров, но ещё слишком рано высказывать мнения», — приводит слова Скарони calcionews24.com.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

Таким образом, в соответствии с европейским законом турнир официально может быть создан.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Тоттенхэм» против проекта Суперлиги.