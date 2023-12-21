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«Челси» и «Тоттенхэм» против проекта Суперлиги

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«Челси» и «Тоттенхэм» выступили с заявлением после решения Европейского суда признать незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно запрета создания Суперлиги.

«Благодаря нашим прочным отношениям с Ассоциацией европейских клубов, а также с УЕФА и ФИФА, вместе мы сможем продолжать развивать европейский футбол», — заявили в «Челси».

В «Тоттенхэме» подтвердили, что их позиция не изменилась.

«Мы по-прежнему привержены ценностям европейского футбола», — заявили в клубе.

21 декабря Европейский суд принял решение признать незаконными действия ФИФА и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не поддерживает Суперлигу.

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