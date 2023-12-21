«Челси» и «Тоттенхэм» против проекта Суперлиги
«Благодаря нашим прочным отношениям с Ассоциацией европейских клубов, а также с УЕФА и ФИФА, вместе мы сможем продолжать развивать европейский футбол», — заявили в «Челси».
В «Тоттенхэме» подтвердили, что их позиция не изменилась.
«Мы по-прежнему привержены ценностям европейского футбола», — заявили в клубе.
21 декабря Европейский суд принял решение признать незаконными действия ФИФА и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не поддерживает Суперлигу.