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В Суперлиге ответили на вопрос об участии российских клубов в турнире

Участники Суперлиги сами решат, пускать ли в турнир российские клубы

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Компания А22 Sports, которая занимается созданием Европейской Суперлиги, ответила на вопрос об участии российских клубов в турнире.

«В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе. Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям», — приводит заявление компании РИА Новости.

21 декабря Европейский суд принял решение признать незаконными действия ФИФА и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не поддерживает Суперлигу.

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