В Суперлиге ответили на вопрос об участии российских клубов в турнире
Участники Суперлиги сами решат, пускать ли в турнир российские клубы
«В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе. Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям», — приводит заявление компании РИА Новости.
21 декабря Европейский суд принял решение признать незаконными действия ФИФА и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не поддерживает Суперлигу.