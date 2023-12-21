В Суперлиге ответили на вопрос об участии российских клубов в турнире

Участники Суперлиги сами решат, пускать ли в турнир российские клубы

Компания А22 Sports, которая занимается созданием Европейской Суперлиги, ответила на вопрос об участии российских клубов в турнире.