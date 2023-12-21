Фигурист Галлямов зачитал строчки из своего рэп-трека на чемпионате России

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, зачитал строчки из своего рэп-трека на чемпионате России в Челябинске.

Журналист спросил спортсмена о его будущем треке, на что он ответил, что тот готовится, и зачитал несколько строк из тех, что «накидал» во время соревнований.

«Не Фараон, не Элджей, не OG Buda, не Баста, Обла, Джимбо и т. д. Других имён достойных в рэпе груда. Для нас важнее лёд, сейчас немного грубо, но пять минут назад я откатал КП. Прикиньте, на чью пару ставить фишки. Я не один, со мною Настя. Ваши Мишки», — приводит слова Галлямова Sport24.

За выступление пара набрала 83,01 балла и занимает первое промежуточное место.

Ранее Мишина и Галлямов высказались о прокате короткой программы.