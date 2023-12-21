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Международная федерация конного спорта утвердила критерии допуска россиян

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Международная федерация конного спорта (FEI) утвердила критерии допуска россиян к международным соревнованиям.

Об этом сообщается на сайте организации.

Критерии включают отсутствие активной поддержки СВО и отсутствие контрактов с вооружёнными силами.

Спортсмены из России и Белоруссии будут участвовать в соревнованиях без флага и гимна.

Так как россияне и белорусы не участвовали в соревнованиях FEI с 2 марта 2022 года, представители этих стран не примут участие в Олимпийских играх 2024 года.

Ранее в Госдуме назвали логичным возвращение россиян к турнирам по конному спорту.

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