Международная федерация конного спорта утвердила критерии допуска россиян
Об этом сообщается на сайте организации.
Критерии включают отсутствие активной поддержки СВО и отсутствие контрактов с вооружёнными силами.
Спортсмены из России и Белоруссии будут участвовать в соревнованиях без флага и гимна.
Так как россияне и белорусы не участвовали в соревнованиях FEI с 2 марта 2022 года, представители этих стран не примут участие в Олимпийских играх 2024 года.
Ранее в Госдуме назвали логичным возвращение россиян к турнирам по конному спорту.