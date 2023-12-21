Итальянская федерация футбола выступила против Суперлиги

Итальянская федерация футбола (FIGC) выступила с заявлением о решении Европейского суда о Суперлиге.

«После решения суда Европейского союза по так называемому делу о Суперлиге FIGC, полностью признавая свою принадлежность к вышестоящим органам УЕФА и ФИФА, подтверждает свои убеждённые действия по защите национальных чемпионатов.

По этим причинам в соответствии с национальными законами и международными правилами FIGC считает, что Суперлига не является проектом, совместимым с этими условиями», — говорится в заявлении.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

Таким образом, в соответствии с европейским законом, турнир официально может быть создан.

Ранее ПСЖ и ещё два клуба объявили об отказе от участия в Суперлиге.