Уткин: Суперлига не может появиться вдобавок к имеющимся турнирам

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на признание Европейским судом незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

«Это, безусловно, победа Переса сотоварищи, потому что и вправду означает частичное, но существенное преодоление монополии ФИФА и УЕФА», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По мнению журналиста, главный вопрос после решения суда — перегруз календаря.

«Что начинается по сегодняшнему решению суда — конкуренция турниров. Суперлига не может появиться вдобавок к имеющимся турнирам. Только вместо. Причём проигравший турнир умрёт», — заявил он.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

Ранее в УЕФА заявили, что не намерены препятствовать созданию Суперлиги.