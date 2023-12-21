Уткин: Суперлига не может появиться вдобавок к имеющимся турнирам
«Это, безусловно, победа Переса сотоварищи, потому что и вправду означает частичное, но существенное преодоление монополии ФИФА и УЕФА», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
По мнению журналиста, главный вопрос после решения суда — перегруз календаря.
«Что начинается по сегодняшнему решению суда — конкуренция турниров. Суперлига не может появиться вдобавок к имеющимся турнирам. Только вместо. Причём проигравший турнир умрёт», — заявил он.
21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.
Ранее в УЕФА заявили, что не намерены препятствовать созданию Суперлиги.