Профессиональная лига Франции выступила против Суперлиги

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) выступила против Суперлиги.

«LFP подтверждает свою твёрдую приверженность соревнованиям УЕФА. Ничто не может заменить легитимность, авторитет и престиж европейских соревнований», — говорится в заявлении лиги.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

Таким образом, в соответствии с европейским законом, турнир официально может быть создан.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отказаться от нового формата Лиги чемпионов ради борьбы с Суперлигой.