Россияне назвали Костомарова спортсменом 2023 года по результатам опроса ВЦИОМ
По данным ВЦИОМ, за олимпийского чемпиона в танцах на льду проголосовали 8% респондентов. Второе место в рейтинге заняла фигуристка Камила Валиева (5%).
По 2% голосов получили лыжник Александр Большунов, фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева, а также хоккеист Александр Овечкин.
10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее Костомаров высказался о цели на 2024 год.