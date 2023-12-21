Россияне назвали Костомарова спортсменом 2023 года по результатам опроса ВЦИОМ

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров признан спортсменом года по мнению россиян.

По данным ВЦИОМ, за олимпийского чемпиона в танцах на льду проголосовали 8% респондентов. Второе место в рейтинге заняла фигуристка Камила Валиева (5%).

По 2% голосов получили лыжник Александр Большунов, фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева, а также хоккеист Александр Овечкин.

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров высказался о цели на 2024 год.