Костомаров — о цели на следующий год: пережить 10 января
- РИА Новости
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«Какие цели поставил на следующий год? Пережить 10 января — вот моя цель», — цитирует Костомарова «Чемпионат».
10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее Костомаров признался, что в детстве не хотел заниматься фигурным катанием.