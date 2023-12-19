Костомаров — о цели на следующий год: пережить 10 января

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров высказался о цели на 2024 год.

«Какие цели поставил на следующий год? Пережить 10 января — вот моя цель», — цитирует Костомарова «Чемпионат».

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров признался, что в детстве не хотел заниматься фигурным катанием.