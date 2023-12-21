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Линичук: конфетно-букетный период обычно заканчивается у меня на первой тренировке

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Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук объяснила, почему порой расстаётся со спортсменами после первой тренировки.

«Конфетно-букетный период обычно заканчивается у меня на первой тренировке, после того как дам спортсменам пару-тройку упражнений. На этом этапе обычно и выясняется, продолжаем мы вместе работать или лучше даже не начинать. Другой вопрос, что сейчас более первостепенно подобрать правильный тренерский штаб», — заявила Линичук RT.

Полностью интервью с Линичук читайте на сайте RT.

Ранее Линичук рассказала, что в США скучают по её тренировкам с шайбой на голове.

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