RT в Telegram
Подпишись

Линичук рассказала, что в США скучают по её тренировкам с шайбой на голове

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук рассказала, что в США скучают по её тренировкам с шайбой на голове.

«Не так давно я даже получила сообщение от директора катка, на котором работала в США, что они очень скучают по нашим тренировкам. И видеоролик выложили. То есть моё упражнение с шайбой помнят все. Зачем оно? Затем, что тренер должен найти для каждого спортсмена не только свою линию подготовки, но и учесть все технические аспекты, которые нужны для того, чтобы создать чемпионскую пару. Вот и приходилось ломать голову: как добиться нужного положения тела, скольжения, осанки. Соответственно, появлялись шайбы, хулахуп...», — заявила Линичук RT.

Полностью интервью с Линичук читайте на сайте RT.

Ранее Линичук рассказала, почему не вернулась раньше из США в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить