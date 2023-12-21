Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук рассказала, что в США скучают по её тренировкам с шайбой на голове.

«Не так давно я даже получила сообщение от директора катка, на котором работала в США, что они очень скучают по нашим тренировкам. И видеоролик выложили. То есть моё упражнение с шайбой помнят все. Зачем оно? Затем, что тренер должен найти для каждого спортсмена не только свою линию подготовки, но и учесть все технические аспекты, которые нужны для того, чтобы создать чемпионскую пару. Вот и приходилось ломать голову: как добиться нужного положения тела, скольжения, осанки. Соответственно, появлялись шайбы, хулахуп...», — заявила Линичук RT.

Полностью интервью с Линичук читайте на сайте RT.

Ранее Линичук рассказала, почему не вернулась раньше из США в Россию.