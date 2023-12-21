ESPN: «Краснодар» заплатит за Кастаньо $7 млн

Стало известно, сколько заплатит «Краснодар» за переход полузащитника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо.

По информации ESPN Deportes, российский клуб заплатит за 23-летнего футболиста $7 млн.

Как сообщает «Чемпионат», «Краснодар» согласовал трансфер опорного полузащитника. В ближайшее время игрок должен подписать контракт с клубом.

В текущем сезоне футболист провёл за «Крус Асуль» 13 матчей во всех турнирах и отметился одним результативным действием. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич сравнил футбольную инфраструктуру в России и Англии.