Бояринцев: в случае усиления «Спартак» сможет побороться за чемпионство
«Усиление всегда нужно, особенно нынешнему «Спартаку». В любом случае красно-белые будут бороться за тройку. Если купят новых футболистов, то «Спартак» навяжет борьбу за чемпионство», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».
По его мнению, «Спартаку» стоит приобрести игрока в центр поля, найти хорошего диспетчера и стабильного голкипера.
Команда Гильермо Абаскаля с 30 очками по итогам 18 туров располагается на пятом месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Флуминенсе» €10 млн за Джона Кеннеди.