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Бояринцев: в случае усиления «Спартак» сможет побороться за чемпионство

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Бывший защитник московского «Спартака» Денис Бояринцев выразил уверенность, что красно-белые способны при определённых действиях в зимнее трансферное окно вернуться в реальную борьбу за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Усиление всегда нужно, особенно нынешнему «Спартаку». В любом случае красно-белые будут бороться за тройку. Если купят новых футболистов, то «Спартак» навяжет борьбу за чемпионство», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

По его мнению, «Спартаку» стоит приобрести игрока в центр поля, найти хорошего диспетчера и стабильного голкипера.

Команда Гильермо Абаскаля с 30 очками по итогам 18 туров располагается на пятом месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Флуминенсе» €10 млн за Джона Кеннеди.







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