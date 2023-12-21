Овечкин назвал разочарованием для всех серию без заброшенных шайб в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что небольшая помощь фортуны должна помочь прервать безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я не знаю, что происходит. Нужно немного удачи. У меня довольно хорошие шансы, но иногда бывает период, когда ты слишком крепко держишь клюшку, потому что не забил или что-то в этом роде», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

38-летний воспитанник московского «Динамо» выразил уверенность, что он рано или поздно забьёт «и всё станет как прежде».

«Это разочарование для меня и разочарование для всех. Мы не забиваем столько голов, сколько раньше, и я не знаю, винить в этом систему или что-то ещё. Мы играем в хоккей, мы должны создавать моменты», — добавил Овечкин.

18 декабря Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролина Харрикейнз» (2:1) и продлил безголевую серию в лиге до 13 матчей, обновив собственный антирекорд.

Российский форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ. На его счету 827 шайб. Рекордсменом является канадец Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что у Овечкина наладится статистика заброшенных шайб.