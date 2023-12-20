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Тренер ЦСКА Фёдоров — об Овечкине: голы придут, у него всё будет нормально

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров считает, что у нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина наладится статистика заброшенных шайб.

«Саша — опытный человек и игрок. Он всё прошёл, всё знает. Взгляд со стороны: моменты у него есть, голы придут. Думаю, всё будет нормально», — цитирует Фёдорова РИА Новости. 

18 декабря Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролина Харрикейнз» и продлил безголевую серию в лиге до 13 матчей, обновив собственный антирекорд.

Встреча в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1. Победный буллит забил российский нападающий столичной команды Евгений Кузнецов. 

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказал мнение о безголевой серии Овечкина в НХЛ.

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