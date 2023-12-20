Тренер ЦСКА Фёдоров — об Овечкине: голы придут, у него всё будет нормально
«Саша — опытный человек и игрок. Он всё прошёл, всё знает. Взгляд со стороны: моменты у него есть, голы придут. Думаю, всё будет нормально», — цитирует Фёдорова РИА Новости.
18 декабря Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролина Харрикейнз» и продлил безголевую серию в лиге до 13 матчей, обновив собственный антирекорд.
Встреча в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1. Победный буллит забил российский нападающий столичной команды Евгений Кузнецов.
Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказал мнение о безголевой серии Овечкина в НХЛ.