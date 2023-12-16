Ротенберг: как только перестанем обсуждать Овечкина, он начнёт забивать
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- © Matt Slocum
«Овечкин не забивает? Вот увидите, за следующую неделю он забьет десять шайб, как только мы перестанем о нём говорить. Как только мы перестанем обсуждать Овечкина, он начнёт забивать», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».
Овечкин продлил безголевую серию до 11 матчей. Таким образом, он установил новый личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.
Ранее Трусова рассказала, что иногда смотрит матчи с участием Овечкина.