RT в Telegram
Подпишись

Ротенберг: как только перестанем обсуждать Овечкина, он начнёт забивать

Короткая ссылка
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказал мнение касательно безголевой серии нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.
Ротенберг: как только перестанем обсуждать Овечкина, он начнёт забивать
  • AP
  • © Matt Slocum

«Овечкин не забивает? Вот увидите, за следующую неделю он забьет десять шайб, как только мы перестанем о нём говорить. Как только мы перестанем обсуждать Овечкина, он начнёт забивать», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Овечкин продлил безголевую серию до 11 матчей. Таким образом, он установил новый личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.

Ранее Трусова рассказала, что иногда смотрит матчи с участием Овечкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить