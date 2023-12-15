Трусова рассказала, что иногда смотрит матчи с участием Овечкина

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в одиночном катании Александра Трусова рассказала, что иногда ей удаётся посмотреть игру НХЛ с участием нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Почему восьмой номер? Такой дали. Знаю, что под ним играет Александр Овечкин. Смотрю иногда матчи с его участием, но не то чтобы слежу», — цитирует Трусову ТАСС.

15 декабря Трусова сыграла в товарищеском матче по хоккею за команду футболистов.

Трусова выходила на лед в первом периоде, после чего покинула площадку.

Фигуристка на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй.

Она также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о жизни в США.