В РФС заявили, что развитие футбола в ДНР и ЛНР будет идти через ФИФА и УЕФА
- РИА Новости
«Крымский футбольный союз (КФС) пока рассматривает своё нахождение в ФИФА и УЕФА как особая территория. На новых территориях идёт процесс образования властей, после этого будет идти постепенное развитие футбола через коммуникацию с международными федерациями. Если они обратятся к нам, то мы рассмотрим», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.
По его словам, у КФС свой статус, который приняли Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Что касается новых территорий России, там нет пока футбольных федераций», — подытожил он.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.
Ранее в РФС заявили о двойных стандартах в ситуациях со сборными России и Израиля.