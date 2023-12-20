В РФС заявили, что развитие футбола в ДНР и ЛНР будет идти через ФИФА и УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о развитии футбола в Запорожской и Херсонской, Донецкой и Луганской народных республиках.

«Крымский футбольный союз (КФС) пока рассматривает своё нахождение в ФИФА и УЕФА как особая территория. На новых территориях идёт процесс образования властей, после этого будет идти постепенное развитие футбола через коммуникацию с международными федерациями. Если они обратятся к нам, то мы рассмотрим», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.

По его словам, у КФС свой статус, который приняли Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Что касается новых территорий России, там нет пока футбольных федераций», — подытожил он.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

Ранее в РФС заявили о двойных стандартах в ситуациях со сборными России и Израиля.