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В РФС заявили, что развитие футбола в ДНР и ЛНР будет идти через ФИФА и УЕФА

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о развитии футбола в Запорожской и Херсонской, Донецкой и Луганской народных республиках.
В РФС заявили, что развитие футбола в ДНР и ЛНР будет идти через ФИФА и УЕФА
  • РИА Новости

«Крымский футбольный союз (КФС) пока рассматривает своё нахождение в ФИФА и УЕФА как особая территория. На новых территориях идёт процесс образования властей, после этого будет идти постепенное развитие футбола через коммуникацию с международными федерациями. Если они обратятся к нам, то мы рассмотрим», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.

По его словам, у КФС свой статус, который приняли Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Что касается новых территорий России, там нет пока футбольных федераций», — подытожил он.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

Ранее в РФС заявили о двойных стандартах в ситуациях со сборными России и Израиля.

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