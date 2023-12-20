Губерниев: всегда говорил, Слуцкому надо делом заниматься — тренировать
- РИА Новости
«Вот, я всегда говорил, Слуцкому надо делом заниматься — тренировать!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
В случае назначения Слуцкий пригласит в команду своего ассистента по работе в ЦСКА и «Рубине» — функционера Олега Яровинского, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации журналиста Ивана Карпова, вместе с Яровинским и Слуцким в «Шанхай Шэньхуа» пойдёт Василий Березуцкий.
Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.
Ранее сообщалось, что шоу Слуцкого и Дзюбы закроют.