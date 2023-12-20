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Губерниев: всегда говорил, Слуцкому надо делом заниматься — тренировать

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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию, что бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий может возглавить один из клубов Китая.
Губерниев: всегда говорил, Слуцкому надо делом заниматься — тренировать
  • РИА Новости

«Вот, я всегда говорил, Слуцкому надо делом заниматься — тренировать!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

В случае назначения Слуцкий пригласит в команду своего ассистента по работе в ЦСКА и «Рубине» — функционера Олега Яровинского, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации журналиста Ивана Карпова, вместе с Яровинским и Слуцким в «Шанхай Шэньхуа» пойдёт Василий Березуцкий. 

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что шоу Слуцкого и Дзюбы закроют.

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