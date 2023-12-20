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Коган заявил, что чемпион России по фигурному катанию получит 2,5 млн рублей

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о призовых за победу на чемпионате страны.
Коган заявил, что чемпион России по фигурному катанию получит 2,5 млн рублей
  • РИА Новости

«Сохранили в полном объёме призовые у всех спортсменов, чтобы была достаточная мотивация. За первое место — 2,5 млн рублей, за второе — 1,5 млн, за третье — 1 млн», — цитирует Когана РИА Новости.

Он также подчеркнул, что призовые сохранены и за победу на Гран-при России.

Чемпионат России пройдёт с 20 по 25 декабря в Челябинске.

Ранее сообщалось, что впервые за всю историю чемпионатов России среди одиночниц нет ни одной участницы ЧМ.

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