Коган заявил, что чемпион России по фигурному катанию получит 2,5 млн рублей

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о призовых за победу на чемпионате страны.

«Сохранили в полном объёме призовые у всех спортсменов, чтобы была достаточная мотивация. За первое место — 2,5 млн рублей, за второе — 1,5 млн, за третье — 1 млн», — цитирует Когана РИА Новости.

Он также подчеркнул, что призовые сохранены и за победу на Гран-при России.

Чемпионат России пройдёт с 20 по 25 декабря в Челябинске.

Ранее сообщалось, что впервые за всю историю чемпионатов России среди одиночниц нет ни одной участницы ЧМ.