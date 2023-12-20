Коган заявил, что чемпион России по фигурному катанию получит 2,5 млн рублей
- РИА Новости
«Сохранили в полном объёме призовые у всех спортсменов, чтобы была достаточная мотивация. За первое место — 2,5 млн рублей, за второе — 1,5 млн, за третье — 1 млн», — цитирует Когана РИА Новости.
Он также подчеркнул, что призовые сохранены и за победу на Гран-при России.
Чемпионат России пройдёт с 20 по 25 декабря в Челябинске.
Ранее сообщалось, что впервые за всю историю чемпионатов России среди одиночниц нет ни одной участницы ЧМ.