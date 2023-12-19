«РБ Спорт»: Ленини может перейти в «Пари НН», Юран заинтересован в трансфере

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини может перейти в «Пари НН» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает «РБ Спорт», интерес к игроку проявляет «Пари НН».

По информации источника, главный тренер нижегородцев Сергей Юран лично заинтересован в трансфере полузащитника. «Краснодар» готов отпустить Ленини в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Ленини провёл за «Краснодар» 15 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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