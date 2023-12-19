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Холанда признали лучшим футболистом года по версии FourFourTwo

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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом 2023 года по версии FourFourTwo.
Холанда признали лучшим футболистом года по версии FourFourTwo
  • AP
  • © Rui Vieira

В первую тройку лучших также вошли полузащитник Джуд Беллингем из мадридского «Реала» и Гарри Кейн, перешедший летом из «Тоттенхэма» в мюнхенскую «Баварию».

Действующий чемпион мира аргентинец Лионель Месси занял шестое место.

В нынешнем сезоне Холанд провёл за «Ман Сити» 20 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее известный портал Goal определил 50 лучших футболистов 2023 года.

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