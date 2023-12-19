Васильев: в петербургской федерации нет желающих принять нейтральный статус

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о нейтральном статусе российских спортсменов.

«У нас, в петербургской федерации, желающих принять нейтральный статус нет. Никаких разговоров об этом не ведётся. Я не могу утверждать насчёт других регионов, а у нас даже речи нет об этом», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Васильев отреагировал на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер по поводу поездки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.