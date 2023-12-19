Egool: «Палмейрас» примет решение по переходу Артура в «Зенит» в начале января
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По информации Egool, сам футболист планирует остаться в бразильском клубе и ждёт одобрения главного тренера Абеля Феррейры, чтобы узнать, состоится трансфер или нет.
Как сообщает Metaratings, переговоры по трансферу 25-летнего бразильца застопорились, поэтому сине-бело-голубые подыскивают новые варианты усиления.
Артур забил десять голов и сделал десять голевых передач в 51 матче за «Палмейрас». Контракт нападающего с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА не планирует продавать нападающего Фёдора Чалова зимой.