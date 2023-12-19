Губерниев заявил, что готов сделать что-нибудь музыкальное вместе с Трусовой

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной песне с серебряным призёром Олимпийских игр по фигурному катанию Александрой Трусовой.

«Это всего лишь название песни — «Я не кукла». Я скажу так: слабаки поют в караоке, а у всех остальных есть группы, как у меня, например. Поэтому Трусова тоже не стоит на месте, развивается, выпустила трек, соберёт тоже группу, может, мы с ней вместе что-нибудь забацаем», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Песню «Я не кукла» 19-летняя россиянка записала вместе с соотечественницей Софьей Самоделкиной и болгарской фигуристкой Марией Левушкиной.

В июне Трусова выпустила дебютную композицию под названием «Два крыла».

Ранее Вадим Антонов, автор новой песни Трусовой и её подруг «Я не кукла», рассказал о создании композиции.