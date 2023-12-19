Костомаров заявил, что всегда хотел завершить карьеру на пике

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о решении завершить карьеру.

«Моё решение было закончить в 29 лет. Лучше всегда уйти победителем. Я всегда хотел уйти с золотого пьедестала и по возможности уже заниматься профессиональным спортом, выступать в шоу и различных проектах», — цитирует Костомарова «Чемпионат».

Он добавил, что жизнь после спорта очень трудна. Но, по словам фигуриста, он нашёл себя в шоу, где мог выступать перед зрителями и обеспечивать свою семью.

Напомним, что Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Дуэт выиграл Олимпийские игры, два чемпионата мира и три чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Татьяну Тарасову тронуло выступление Костомарова и Навки на юбилее Авербуха.