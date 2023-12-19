Эриксен посоветовал перенесшему остановку сердца Локьеру уважать мнение врачей

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен дал совет перенёсшему остановку сердца футболисту «Лутон Таун» Тому Локьеру.

«Мой совет — принять лучшее решение. Если врачи говорят заниматься чем-то другим, нужно уважать это решение. Ничто не сможет его сдержать, но всё зависит от того, как он себя чувствует и что говорят врачи», — цитирует Эриксена The Sun.

16 декабря Локьер перенёс остановку сердца во время матча с «Борнмутом» в рамках 17-го тура АПЛ. Было принято решение доиграть встречу в другой день. На момент остановки игры на 66-й минуте счёт был 1:1.

С Эриксеном подобный случай произошёл на чемпионате Европы — 2020 в матче между сборными Дании и Финляндии.

Ранее сообщалось, что прерванный из-за остановки сердца у игрока матч «Лутона» переиграют.