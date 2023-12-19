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Metaratings: Артур больше не является приоритетной трансферной целью «Зенита»

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Бразильский нападающий «Палмейраса» Артур больше не приоритетная цель петербургского «Зенита» на зимнее трансферное окно.
Metaratings: Артур больше не является приоритетной трансферной целью «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает Metaratings, переговоры по трансферу 25-летнего бразильца застопорились, поэтому сине-бело-голубые подыскивают новые варианты усиления.

По информации источника, петербургский клуб не подпишет новичков до первых сборов.

Артур забил десять голов и сделал десять голевых передач в 51 матче за «Палмейрас». Контракт нападающего с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА не планирует продавать нападающего Фёдора Чалова зимой.

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