Metaratings: Артур больше не является приоритетной трансферной целью «Зенита»
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Как сообщает Metaratings, переговоры по трансферу 25-летнего бразильца застопорились, поэтому сине-бело-голубые подыскивают новые варианты усиления.
По информации источника, петербургский клуб не подпишет новичков до первых сборов.
Артур забил десять голов и сделал десять голевых передач в 51 матче за «Палмейрас». Контракт нападающего с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА не планирует продавать нападающего Фёдора Чалова зимой.