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РЕН ТВ: 14-летний боксёр из Первоуральска умер из-за черепно-мозговой травмы

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Стала известна причина смерти 14-летнего боксёра на соревнованиях в Первоуральске.
РЕН ТВ: 14-летний боксёр из Первоуральска умер из-за черепно-мозговой травмы
  • Gettyimages.ru
  • © LeoPatrizi

По информации РЕН ТВ, причиной гибели стала закрытая черепно-мозговая травма.

На открытом первенстве по боксу городского округа Первоуральск подросток в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Вызванной на место происшествия бригаде скорой помощи спасти ребёнка не удалось.

Ранее сообщалось, что к погибшему на соревнованиях в Первоуральске боксёру не пускали скорую.

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