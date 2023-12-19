РЕН ТВ: 14-летний боксёр из Первоуральска умер из-за черепно-мозговой травмы
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По информации РЕН ТВ, причиной гибели стала закрытая черепно-мозговая травма.
На открытом первенстве по боксу городского округа Первоуральск подросток в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Вызванной на место происшествия бригаде скорой помощи спасти ребёнка не удалось.
Ранее сообщалось, что к погибшему на соревнованиях в Первоуральске боксёру не пускали скорую.