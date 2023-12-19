РЕН ТВ: 14-летний боксёр из Первоуральска умер из-за черепно-мозговой травмы

Стала известна причина смерти 14-летнего боксёра на соревнованиях в Первоуральске.

По информации РЕН ТВ, причиной гибели стала закрытая черепно-мозговая травма.

На открытом первенстве по боксу городского округа Первоуральск подросток в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Вызванной на место происшествия бригаде скорой помощи спасти ребёнка не удалось.

Ранее сообщалось, что к погибшему на соревнованиях в Первоуральске боксёру не пускали скорую.