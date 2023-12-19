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Источник: к погибшему на соревнованиях в Первоуральске боксёру не пускали скорую

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Карета скорой помощи не могла проехать шлагбаум по пути к 14-летнему боксёру, который погиб на соревнованиях в Первоуральске.
Источник: к погибшему на соревнованиях в Первоуральске боксёру не пускали скорую
  • РИА Новости

По информации Telegram-канала Shot, скорую не пускали на территорию через закрытый шлагбаум. Дежурный врач пешком направился к зданию, где проходили соревнования, дорога к которому была плохо очищена от снега.

Отмечается, что на турнире был только один врач, хотя, согласно правилам, рядом должна была дежурить машина скорой.

На открытом первенстве по боксу городского округа Первоуральск подросток в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Вызванной на место происшествия карете скорой помощи спасти ребёнка не удалось.

Ранее сообщалось, что федерация бокса не согласовывала турнир, на котором умер подросток.

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