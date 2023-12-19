Фальк: Кроос может вернуться в сборную Германии перед Евро-2024

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос задумывается о возвращении в сборную Германии по футболу.

По информации журналиста Кристиана Фалька, игрок всерьёз намерен возобновить карьеру в национальной команде перед домашним чемпионатом Европы — 2024.

Напомним, что 33-летний Кроос завершил карьеру в сборной Германии после чемпионата Европы — 2020. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Юлиан Нагельсманн не исключил возвращения Крооса в сборную Германии.