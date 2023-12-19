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Источник: модель Ратаковски исключили из VIP-списка арены «Медисон» из-за ситуации на матче НБА

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Американскую модель и актрису Эмили Ратаковски исключили из VIP-списка арены «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Источник: модель Ратаковски исключили из VIP-списка арены «Медисон» из-за ситуации на матче НБА
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Perez/Bauer-Griffin

По информации журналиста Стефана Бонди в соцсетях, это произошло из-за того, что девушка вместе с другой моделью, Ириной Шейк, досрочно покинула матч НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит» (100:98). Отмечается, что манекенщицы объяснили своё поведение тем, что спешили к детям.

Ратаковски подала заявку на бесплатные билеты на матч хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», но получила отказ. Теперь она сможет посещать арену «Медисон» только по купленным билетам.

Ранее сообщалось, что голевой пас Артемия Панарина помог «Рейнджерс» победить «Бостон» в матче НХЛ.

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