Источник: модель Ратаковски исключили из VIP-списка арены «Медисон» из-за ситуации на матче НБА

Американскую модель и актрису Эмили Ратаковски исключили из VIP-списка арены «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

По информации журналиста Стефана Бонди в соцсетях, это произошло из-за того, что девушка вместе с другой моделью, Ириной Шейк, досрочно покинула матч НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит» (100:98). Отмечается, что манекенщицы объяснили своё поведение тем, что спешили к детям.

Ратаковски подала заявку на бесплатные билеты на матч хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», но получила отказ. Теперь она сможет посещать арену «Медисон» только по купленным билетам.

Ранее сообщалось, что голевой пас Артемия Панарина помог «Рейнджерс» победить «Бостон» в матче НХЛ.