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RMC Sport: игрок ПСЖ подвергся нападению грабителей, в ходе которого пострадала его жена

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Четверо грабителей проникли в дом футболиста «Пари Сен-Жермен» Александра Летелье, пока в нём находилась семья игрока.

По информации RMC Sport, злоумышленники угрожали ножом членам семьи, требуя отдать им все деньги и драгоценности. Они также ударили в лицо жену игрока.

Отмечается, что полиция быстро прибыла на место происшествия из-за сработавшей сигнализации. Они успели задержать трёх грабителей, двое из которых оказались несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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