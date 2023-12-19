RMC Sport: игрок ПСЖ подвергся нападению грабителей, в ходе которого пострадала его жена
По информации RMC Sport, злоумышленники угрожали ножом членам семьи, требуя отдать им все деньги и драгоценности. Они также ударили в лицо жену игрока.
Отмечается, что полиция быстро прибыла на место происшествия из-за сработавшей сигнализации. Они успели задержать трёх грабителей, двое из которых оказались несовершеннолетними.
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.