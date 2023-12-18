«Чемпионат»: «Зенит» хочет подписать защитника «Флуминенсе» Нино

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Флуминенсе» Нино.

Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» ведёт переговоры с «Флуминенсе» о переходе защитника.

По информации источника, стоимость перехода может составить €6 млн.

26-летний бразильский футболист провёл в текущем сезоне за клуб 55 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее защитник «Зенита» Даниил Круговой прокомментировал рост цен на продукты.