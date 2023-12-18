Месси — о годовщине победы на ЧМ-2022: самое прекрасное безумие в моей карьере

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси назвал незабываемыми воспоминаниями победу команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Один год самого прекрасного безумия в моей карьере! Незабываемые воспоминания, которые останутся на всю жизнь. С юбилеем всех!» — написал Месси в социальных сетях.

В финале чемпионата мира — 2022 Аргентина в серии пенальти одержала победу над Францией. Основное время завершилось со счётом 3:3. Футболист отметился дублем в решающем матче, он также стал лучшим игроком турнира.

Ранее Месси вспомнил, как к нему относились до победы на чемпионате мира в 2022 году.