Канчельскис считает, что у «Вест Хэма» нет шансов в матче с «Ливерпулем» в Кубке Англии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Английской лиги между «Ливерпулем» и лондонским «Вест Хэм Юнайтед».

«У «Вест Хэма» нет шансов против команды Клоппа. У лондонской команды есть проблемы с защитой. Игра будет интересной и результативной», — приводит слова Канчельскиса ODDS.

Экс-полузащитник не ожидал, что мерсисайдская команда сыграет нулевую ничью с манкунианцами в игре 17-го тура Английской премьер-лиги.

«Обычно их матчи всегда результативные. Изначально говорил, что ничейный результат будет счастьем для МЮ», — сказал он.

Встреча «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» на стадионе «Энфилд» состоится в среду, 20 декабря, и начнётся в 22:45 мск.

Ранее комментатор Василий Уткин рассказал, что уснул во время просмотра матча «Ливерпуль» — МЮ.