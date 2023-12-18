Канчельскис считает, что у «Вест Хэма» нет шансов в матче с «Ливерпулем» в Кубке Англии
- РИА Новости
«У «Вест Хэма» нет шансов против команды Клоппа. У лондонской команды есть проблемы с защитой. Игра будет интересной и результативной», — приводит слова Канчельскиса ODDS.
Экс-полузащитник не ожидал, что мерсисайдская команда сыграет нулевую ничью с манкунианцами в игре 17-го тура Английской премьер-лиги.
«Обычно их матчи всегда результативные. Изначально говорил, что ничейный результат будет счастьем для МЮ», — сказал он.
Встреча «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» на стадионе «Энфилд» состоится в среду, 20 декабря, и начнётся в 22:45 мск.
Ранее комментатор Василий Уткин рассказал, что уснул во время просмотра матча «Ливерпуль» — МЮ.