RT в Telegram
Подпишись

Канчельскис считает, что у «Вест Хэма» нет шансов в матче с «Ливерпулем» в Кубке Англии

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Английской лиги между «Ливерпулем» и лондонским «Вест Хэм Юнайтед».
Канчельскис считает, что у «Вест Хэма» нет шансов в матче с «Ливерпулем» в Кубке Англии
  • РИА Новости

«У «Вест Хэма» нет шансов против команды Клоппа. У лондонской команды есть проблемы с защитой. Игра будет интересной и результативной», — приводит слова Канчельскиса ODDS.

Экс-полузащитник не ожидал, что мерсисайдская команда сыграет нулевую ничью с манкунианцами в игре 17-го тура Английской премьер-лиги.

«Обычно их матчи всегда результативные. Изначально говорил, что ничейный результат будет счастьем для МЮ», — сказал он.

Встреча «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» на стадионе «Энфилд» состоится в среду, 20 декабря, и начнётся в 22:45 мск.

Ранее комментатор Василий Уткин рассказал, что уснул во время просмотра матча «Ливерпуль» — МЮ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить