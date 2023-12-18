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Уткин рассказал, как уснул во время просмотра матча «Ливерпуль» — МЮ

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Журналист Василий Уткин поделился впечатлениями от просмотра матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
Уткин рассказал, как уснул во время просмотра матча «Ливерпуль» — МЮ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я заснул на 30-й минуте! Возможно, я даже комментировал во сне, вот только спросить некого. Размежил очи: игра закончена, 0:0, я ничего не пропустил, прям я — Онана!» — написал Уткин в Telegram-канале.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 0:0.

«Ливерпуль» c 38 очками занимает второе место в турнирной таблице. МЮ (28) располагается на седьмой позиции. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (39).

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Челси» Грэм Поттер может возглавить «Манчестер Юнайтед».

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