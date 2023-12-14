talkSPORT: бывший тренер «Челси» Поттер может возглавить «Манчестер Юнайтед»
- Gettyimages.ru
Как сообщает talkSPORT, 38-летний английский специалист будет претендовать на пост наставника МЮ, если уволят действующего главного тренера нидерландца Эрика тен Хага.
По информации источника, работой Поттера восхищается английский бизнесмен Джим Рэтклифф, который в ближайшее время завершит покупку миноритарного пакета акций манкунианского клуба.
Ранее сообщалось, что тен Хаг признан лучшим тренером Английской премьер-лиги в ноябре.