Глава UFC Уайт посоветовал Фергюсону завершить карьеру

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал поражение Тони Фергюсона на турнире UFC 296.

«Я бы хотел, чтобы Тони завершил карьеру. Он настоящий воин. Я не хочу проявлять неуважение к нему и подталкивать его к завершению карьеры. Но я бы предпочел, чтобы он закончил», — сказал Уайт на пресс-конференции.

На турнире Фергюсон уступил британцу Пэдди Пимблетту единогласным решением судей. Таким образом, спортсмен потерпел седьмое поражение подряд в UFC.

Всего на счету 39-летнего американца 25 побед и десять поражений. У 28-летнего британского бойца 21 победа и три поражения.

Ранее сообщалось, что Фергюсон получил один год условно за вождение в нетрезвом виде.