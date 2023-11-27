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Sportskeeda: Фергюсон получил один год условно за вождение в нетрезвом виде

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Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе американец Тони Фергюсон осуждён на один год условно за вождение в нетрезвом виде.
Sportskeeda: Фергюсон получил один год условно за вождение в нетрезвом виде
  • Gettyimages.ru

В мае 2023 года боец смешанных единоборств врезался на своём пикапе в припаркованные машины, после чего его автомобиль опрокинулся на бок. 27 ноября верховный суд округа Лос-Анджелес вынес решение — воздержание от вождения под воздействием любого измеримого количества алкоголя, а также выполнение обязательств по возмещению ущерба, сообщает Sportskeeda. 

В сентябре генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт сообщил, что Фергюсон встретится с британцем Пэдди Пимблеттом на турнире UFC 296 16 декабря в Лас-Вегасе.

В июле Тони потерпел шестое поражение в UFC подряд. Всего на его счету 25 побед и девять поражений. 

Ранее сообщалось, что экс-боец ММА с двумя подельниками подозреваются в хищении и убийстве женщины в Новороссийске.

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