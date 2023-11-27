РИА Новости: экс-бойца ММА задержали по подозрению в убийстве женщины

Экс-боец ММА с двумя подельниками подозреваются в хищении и убийстве женщины в Новороссийске.

Карен Тороян, Ридван Алиев и Ашот Агаян решили похитить 38-летнюю местную жительницу: двое из них утром 20 ноября напали на владельца автомобиля, запихали его в багажник, чтобы использовать транспортное средство, однако в тот день женщина не вышла из дома, и водителя отпустили, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вторую попытку подозреваемые предприняли через четыре дня, напали на жертву возле дома и посадили её в салон уже другой машины Hyundai Matrix, привезли в СНТ «Лесная поляна» где, по версии следствия, Алиев отвёл женщину вглубь леса и не менее девяти раз ударил ножом, в результате потерпевшая скончалась на месте.

По информации собеседника агентства, Алиева задержан в ночь на 26 ноября во время употребления наркотиков, от передозировки которых он, по предварительным данным, и скончался в отделе полиции.

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