В Аргентине обстреляли автомобиль и ограбили родственницу Месси
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Как сообщает Infobae со ссылкой на EFE, инцидент произошёл 22 ноября в аргентинском городе Росарио.
Вооружённому нападению подверглась двоюродная сестра жены 36-летнего аргентинца Антонелы Рокуццо Агустина Скалья, которая перевозила деньги из семейного супермаркета в банк.
В десяти кварталах от магазина неизвестные устроили погоню за машиной и вынудили её остановиться, выстрелив в заднее стекло, после чего похитили из салона сумку с $22443.
Ранее сообщалось, что Месси получил травму в матче квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года с командой Бразилии.