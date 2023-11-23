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В Аргентине обстреляли автомобиль и ограбили родственницу Месси

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Неизвестные ограбили родственницу нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси.
В Аргентине обстреляли автомобиль и ограбили родственницу Месси
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Infobae со ссылкой на EFE, инцидент произошёл 22 ноября в аргентинском городе Росарио.

Вооружённому нападению подверглась двоюродная сестра жены 36-летнего аргентинца Антонелы Рокуццо Агустина Скалья, которая перевозила деньги из семейного супермаркета в банк.

В десяти кварталах от магазина неизвестные устроили погоню за машиной и вынудили её остановиться, выстрелив в заднее стекло, после чего похитили из салона сумку с $22443.

Ранее сообщалось, что Месси получил травму в матче квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года с командой Бразилии.

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