Месси получил травму в матче с Бразилией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о характере травмы, которую он получил в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года с командой Бразилии.

«Я почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Это был мой последний матч в году, так что у меня есть время восстановиться, чтобы начать 2024-й в форме», — цитирует Месси ESPN.

Игра на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро завершилась победой Аргентины со счётом 1:0. Месси был заменён на 78-й минуте матча. Единственный мяч забил защитник сборной Аргентины Николас Отаменди (63-я минута).

Аргентина с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице. Бразилия (семь) расположилась на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что Месси схватил за шею форварда Бразилии Родриго, который назвал аргентинцев трусами.