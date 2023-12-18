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Карри впервые за пять лет не забросил ни одного трёхочкового в матче НБА

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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (118:114).
Карри впервые за пять лет не забросил ни одного трёхочкового в матче НБА
  • Gettyimages.ru

Баскетблист в общей сложности провёл на площадке 31 минуту, набрав семь очков, восемь результативных передач и два подбора. Он прервал серию из 268 игр подряд, в которых забивал хотя бы один трёхочковый. 

В последний раз игрок покидал площадку без реализованного трёхочкового в ноябре 2018 года. Его серия была самой длинной в НБА.

Ранее сообщалось, что Карри первым в истории НБА преодолел отметку в 3,5 тыс. трёхочковых.

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