Карри впервые за пять лет не забросил ни одного трёхочкового в матче НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (118:114).

Баскетблист в общей сложности провёл на площадке 31 минуту, набрав семь очков, восемь результативных передач и два подбора. Он прервал серию из 268 игр подряд, в которых забивал хотя бы один трёхочковый.

В последний раз игрок покидал площадку без реализованного трёхочкового в ноябре 2018 года. Его серия была самой длинной в НБА.

Ранее сообщалось, что Карри первым в истории НБА преодолел отметку в 3,5 тыс. трёхочковых.