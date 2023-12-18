Карри впервые за пять лет не забросил ни одного трёхочкового в матче НБА
- Gettyimages.ru
Баскетблист в общей сложности провёл на площадке 31 минуту, набрав семь очков, восемь результативных передач и два подбора. Он прервал серию из 268 игр подряд, в которых забивал хотя бы один трёхочковый.
В последний раз игрок покидал площадку без реализованного трёхочкового в ноябре 2018 года. Его серия была самой длинной в НБА.
Ранее сообщалось, что Карри первым в истории НБА преодолел отметку в 3,5 тыс. трёхочковых.