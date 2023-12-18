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Российская гандболистка Чернышёва рассказала, как Мбаппе ночевал у неё дома

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Российская гандболистка Татьяна Чернышёва рассказала, как в её доме ночевал нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
Российская гандболистка Чернышёва рассказала, как Мбаппе ночевал у неё дома
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Я играла вместе с его мамой. Когда Килиану было 9—10 лет, они даже ночевали у нас. У них был очень ранний рейс, мы же живём совсем рядом с аэропортом Бордо», — цитирует Чернышёву «Гандбол. Быстрый центр».

Она добавила, что позже мама футболиста, экс-гандболистка Файза Ламари, оборвала все связи со старыми знакомыми.

Напомним, что 24-летний Мбаппе является чемпионом мира в составе сборной Франции по футболу, а также одним из самых известных игроков современности.

Ранее в Саудовской Аравии заявили, что ждут приезда Мбаппе в любой момент.

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