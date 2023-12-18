Жуков: Абаскаль — тренер не уровня «Спартака»

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что руководство московского «Спартака» должно найти более квалифицированного главного тренера на место Гильермо Абаскаля.

«Я уже много говорил об Абаскале. Моё мнение не меняется: Абаскаль — это тренер не уровня «Спартака». Давно говорю, что предпочёл бы опытного российского тренера, а не молодого иностранца», — цитирует Жукова «Спорт-Экспресс».

Первый заместитель председателя Госдумы подчеркнул, что в России «много хороших специалистов, которые хорошо знают специфику отечественного футбола».

«Потому что им живут. Тот же Осинькин очень хороший тренер», — заключил Жуков.

Абаскаль сменил летом 2022 года на посту главного тренера «Спартака» итальянца Паоло Ваноли. 34-летний испанец до этого возглавлял «Асколи» и «Базель», но не добился громких успехов.

Красно-белые по итогам 18 туров чемпионата России с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал руководство «Спартака» и Абаскаля.









































