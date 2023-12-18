Жуков: Абаскаль — тренер не уровня «Спартака»
«Я уже много говорил об Абаскале. Моё мнение не меняется: Абаскаль — это тренер не уровня «Спартака». Давно говорю, что предпочёл бы опытного российского тренера, а не молодого иностранца», — цитирует Жукова «Спорт-Экспресс».
Первый заместитель председателя Госдумы подчеркнул, что в России «много хороших специалистов, которые хорошо знают специфику отечественного футбола».
«Потому что им живут. Тот же Осинькин очень хороший тренер», — заключил Жуков.
Абаскаль сменил летом 2022 года на посту главного тренера «Спартака» итальянца Паоло Ваноли. 34-летний испанец до этого возглавлял «Асколи» и «Базель», но не добился громких успехов.
Красно-белые по итогам 18 туров чемпионата России с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице.
Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал руководство «Спартака» и Абаскаля.