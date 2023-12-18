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Мишин назвал Авербуха Колумбом фигурного катания

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин поздравил серебряного призёра Олимпиады в танцах на льду Илью Авербуха с 50-летием.

«Я хотел бы присвоить ему титул, существовали Гагарин, Колумб, хочу смело сказать, по той роли, какую он сегодня занимает в фигурном катании, как он вошёл в нашу жизнь, давайте присвоим Илье титул Колумба театра на льду», — цитирует Мишина «Чемпионат».

Он напомнил, что Авербухом были созданы более 30 программ чемпионов мира и Олимпийских игр.

Помимо серебряной медали Олимпиады, в коллекции Авербуха золото, серебро и бронза чемпионатов мира. Также он победил на чемпионате Европы. По окончании карьеры фигуриста он стал хореографом и продюсером собственного ледового шоу.

Ранее Мишин прокомментировал заявление своей подопечной Елизаветы Туктамышевой о приостановке карьеры.



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