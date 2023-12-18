Губерниев — об отказе Рылова участвовать в Олимпиаде-2024: его лично там не ждут

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов поступил правильно, отказавшись от участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Я уважаю позицию Евгения Рылова, но есть одна большая проблема — его лично там не ждут. Он уже двукратный олимпийский чемпион, имеет полное право так говорить», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпиады.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что отказ Рылова выступать на Олимпиаде является нормальной реакцией на нынешние условия допуска.