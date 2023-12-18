RT в Telegram
Подпишись

Губерниев — об отказе Рылова участвовать в Олимпиаде-2024: его лично там не ждут

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов поступил правильно, отказавшись от участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Я уважаю позицию Евгения Рылова, но есть одна большая проблема — его лично там не ждут. Он уже двукратный олимпийский чемпион, имеет полное право так говорить», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпиады.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что отказ Рылова выступать на Олимпиаде является нормальной реакцией на нынешние условия допуска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить